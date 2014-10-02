Гривня на міжбанку втратила 2 копійки

У четвер, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 12,96/13,37 грн/дол. проти 12,95/13,35 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів знизилися до 16,3600/16,8916 грн/євро проти 16,3558/16,8610 грн/євро на відкритті торгів.

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Щодо російського рубля котирування гривні до середини торгів встановилися на рівні 0,3270/0,3376 грн/рубль проти 0,3271/0,3374 грн/рубль на відкритті торгів.

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