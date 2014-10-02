Міністр фінансів Росії оцінив втрати країни від «зовнішніх шоків» у 4% ВВП

Падіння ціни на нафту, геополітика і згортання програм QE коштували бюджету РФ 4% ВВП, заявив у четвер міністр фінансів Антон Силуанов, виступаючи на форумі "Росія кличе!", передає Прайм.

"Поточний рік був непростим з точки зору зовнішніх факторів, і шоків. Мова йде про очікування згортання кількісного пом'якшення, геополітичні зміни та ризики. Це вплинуло на поведінку інвесторів",- сказав він.

Крім того, істотний вплив має зниження ціни на нафту. "Якщо в першому півріччі ціна була 105-110 доларів за барель, то зараз 101 долар", - зазначив міністр. Всі ці зміни він оцінив у 4% ВВП.

При цьому Силуанов додав, що за рахунок стриманої політики Росії вдалося витримати всі ці зовнішні шоки. "І таку політику ми будемо проводити й надалі",- впевнений міністр.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне агентство Fitch прогнозує, що російська економіка увійде в технічну рецесію у другому півріччі 2014 року.

На думку експертів, падіння економіки Росії у рецесію в другому півріччі 2014 року "цілком можливо" на тлі санкцій, що викликали труднощі із залученням фінансування, а також скорочення міжнародних резервів.

При цьому Fitch прогнозує відтік капіталу з РФ в 2014 році - 120 млрд доларів, а в 2015 році - 100 млрд доларів.