СБ прогнозує зростання економіки України тільки з літа 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач на презентації нового Економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

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«Перелом у трендах має бути в другій половині наступного року. Ми чекаємо, що якщо уряд продовжить структурні реформи, покликані відновити інвестиційний клімат, то рушійною силою зростання економіки стануть саме інвестиції, і в 2016 році зростання економіки відновиться на рівні 3,5%. У 2017 році ми чекаємо зростання ВВП на 4%», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк учетверте з початку року погіршив прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році. Своє рішення банк пояснює конфліктом на сході України, який руйнує господарську діяльність, перешкоджає збиранню податків, негативно впливає на експорт і знижує довіру інвесторів.