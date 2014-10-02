Янукович і Ко розтратили 220 млн гривень із бюджету на окрему лінію спецзв'язку - СБУ

За матеріалами матеріалами СБУ Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що у 2010-2013 рр. екс-президентом Віктором Януковичем за злочинною змовою з іншими посадовцями – тодішнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим, міністром фінансів Юрієм Колобовим, першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мярковським, главою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Геннадієм Рєзніковим, членом наглядової ради "Укртелекому" – директором ТОВ «ЕСУ» Іллєю Солодовським, було сплановано злочин та у протиправний спосіб внесено зміни до державного бюджету, внаслідок чого незаконно профінансовано будівництво виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку, що обійшлося державі у 220 млн грн, йдеться в повідомленні.

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30 вересня усім зазначеним особам Генеральною прокуратурою України оголошено підозри про вчинення злочину, йдеться в повідомленні. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віталій Ярема 30 вересня заявив, що Януковичу, Азарову та Колобову буде оголошено про підозру у створенні за кошти державного бюджету окремої мережі спецзв'язку.