Гривня на закритті міжбанку зміцнилася до 13,35 за долар

У четвер, 2 жовтня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку України на закриття торгів підвищилися до 12,95/13,35 проти 12,96/13,37 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів знизилися до 16,4244/16,9304 проти 16,3600/16,8916 на 12:00.

Читайте такожЗа маніпуляції з доларом від валютних аукціонів відсторонили 4 банкиДо російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3269/0,3374 проти 0,3271/0,3374 на 12:00.