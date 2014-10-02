НБУ зобов'язав банки продавати клієнтам куплену на аукціонах валюту протягом 5 днів

Банки зобов'язані реалізувати придбану на аукціонах у Національного банку України готівкову валюту для поповнення своїх кас упродовж 5 днів, або повернути нереалізовану валюту регулятору, повідомляється на сайті НБУ з посиланням на заяву голови Нацбанку Валерії Гонтаревої на нараді з банкірами 1 жовтня.

За словами Гонтаревої, питання стабілізації валютного ринку залишається актуальним, проте у Національного банку достатньо коштів для того, щоб його збалансувати.

«Національний банк продовжуватиме проведення щотижневих аукціонів з продажу валюти за фіксованим курсом. Зокрема, 2 жовтня 2014 відбудеться продаж валюти на загальну суму 200 млн дол. США, зокрема для поповнення кас банків. Придбану з такою метою валюту банки повинні реалізувати упродовж 5 днів. Нереалізовану готівкову валюту банкам потрібно буде повернути Національному банку», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНацбанк просить МВС закрити 10 незаконних пунктів обміну валютиЗа очікуваннями НБУ, кожна фізична особа, що бажає придбати готівкову іноземну валюту в еквіваленті до 3 тис. гривень (200 дол. США) на добу, зможе це зробити.

Також повідомляється, що найближчим часом аукціони з продажу валюти проводитимуться щочетверга.

Як повідомляв УНІАН, у вересні регулятор провів уже 5 аукціонів з продажу валюти, відновивши практику їх проведення вперше з 2010 року.

Аукціони проходять за голландською системою, що передбачає старт торгів з найбільших значень. У ході аукціонів НБУ продає валюту для задоволення потреб клієнтів і приймає до розгляду заявки банків не нижче від 500 тис. дол. Кількість заявок банку не обмежена. Розмір бронювання грошового забезпечення в національній валюті для оплати іноземної валюти повинен складати 100% по кожній заявці за визначеним банком курсом.

Нагадаємо, що керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожче 12,95 грн/дол.