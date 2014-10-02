НБУ збирається ліквідувати ще кілька банків

Національний банк України має намір ухвалити рішення про визнання неплатоспроможним одного банку цього тижня, і ще кілька – наступного, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Олександра Писарука на нараді з банкірами 1 жовтня.

За словами Писарука, регулятор виводить з ринку банки, які займалися нелегальними видами діяльності, та неплатоспроможні банки.

«Хочу ще раз звернутися до банків: Дотримуйтесь правил! Виконуйте інструкції!, - сказав він. - Банки, які порушуватимуть банківське законодавство, зокрема валютне, будуть оштрафовані. Наприклад, недавно один з банків був оштрафований на суму незаконно проведеної операції. Фінансовий моніторинг у самих банках має бути ефективним».

Також повідомляється, що Нацбанк спільно з правоохоронними органами й надалі мають намір проводити роботу з ліквідації «тіньового» валютного ринку, оскільки виявлення і ліквідація конвертаційних центрів - це питання державної безпеки.

Читайте такожНБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 22 банки, включаючи «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

На підставі цих рішень НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у банки тимчасову адміністрацію, зокрема щодо 11 банків на даний час здійснюється процедура ліквідації.