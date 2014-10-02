Євро в Росії через санкції Заходу зріс до 50,10 руб.

Рубль увечері четверга торгувався в плюсі до долара США, але подешевшав до євро, повідомляє Reuters.

Виступ президента РФ Путіна і його коментарі на інвестиційному форумі держбанку ВТБ впливу на валютний ринок не мали, зате рублеві котирування доброзичливо відреагували на початку дня на наміри Центробанку допомагати банкам валютою через операції репо, озвучені главою ЦБР Ельвірою Набіулліною.

На 18.00 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 39,63 рубля, на 7 копійок нижче попереднього закриття. Обсяг біржових угод до цього часу не досяг $3 мільярдів.

Єдина європейська валюта оцінювалася у 50,10 рубля, на вісім копійок вище від закриття середи.

Котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на 18.00 мск знаходилися на рівні 44,33 рубля, кошик втратив чотири копійки.

Читайте такожЦіни на нафту впали нижче $90 уперше за півтора рокуФакторами проти рубля залишаються дефіцит валюти через західні санкції та після завершення податкового періоду, при тому що до кінця року брутто-обсяг погашень зовнішніх позик та сплата відсотків сумарно перевищують $55 мільярдів.

"У цілому ситуація для російських активів багато в чому залишається незмінною (негативною). Стримуючими факторами зараз, певно, виступають лише близькість інтервенцій ЦБ і відсутність зайвої ліквідності, що й обмежує подальше ослаблення рубля", - вважають аналітики банку Нордеа. На їхню думку, в короткотерміновій перспективі рубль може продовжити торги в районі 38,80-40,00.