Нацбанк продав на валютному аукціоні $200 млн по 12,90 грн

У четвер, 2 жовтня, Національний банк України провів черговий валютний аукціон.

Як повідомляє офіційний сайт НБУ, регулятор продав на аукціоні 200 млн дол. США для підтримки кас банків та задоволення потреб клієнтів банків. Курс відсікання становив 12,90 грн за долар США.

Читайте такожБанкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривеньЗгідно з оприлюдненою інформацією, службами фінансового моніторингу та валютного контролю Нацбанку було відхилено низку заявок. При цьому загальний обсяг заявок, прийнятих до аукціону, становив 221,6 млн дол.

Як повідомляє регулятор, НБУ прийняв рішення про першочергове 100-відсоткове задоволення заявок, поданих для підтримки кас банків, в обсязі 60,3 млн дол. Решту 139,7 млн дол. було використано для задоволення потреб клієнтів банків.

"Національний банк України звертає особливу увагу на здійснення пильного контролю його профільними підрозділами за цільовим використанням іноземної валюти, купленої у Національного банку України учасниками аукціону. Нагадуємо, що придбана на аукціоні іноземна валюта повинна бути використана за цільовим призначенням протягом 5 днів, а решта – продана Національному банку України", - наголошує регулятор.