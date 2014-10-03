Гривня на відкритті міжбанку зміцнилася ще на 5 копійок

У п'ятницю, 3 жовтня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів підвищилися до 12,95/13,30 проти 12,95/13,35 на закритті четверга, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на відкритті торгів становили 16,40/16,81.

Котирування гривні щодо рубля становили 0,32/0,33.

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