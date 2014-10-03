Ще один банк можуть ліквідувати через сумнівні фінансові операції

Національний банк України відніс «Прайм-Банк» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з порушеннями в роботі банку з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися заходи впливу, однак він не вживав достатніх заходів щодо зниження ризиків використання послуг банку для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах» , - йдеться в повідомленні НБУ.

Читайте такожНБУ збирається ліквідувати ще кілька банківДовідка УНІАН. «Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій понад 10%. ЗМІ асоціюють банк з дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.