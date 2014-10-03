Курс гривні на міжбанку різко посилився до 13,18 за долар

У п'ятницю, 3 жовтня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на 12:38 підвищилися до 12,96/13,18 проти 12,95/13,30 на відкритті, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро 12:38 становили 16,38/16,64.

Котирування гривні щодо рубля становили 0,32/0,33.

Читайте такожНБУ зобов'язав банки продавати клієнтам куплену на аукціонах валюту протягом 5 днівЯк повідомляв УНІАН, у четвер, 2 жовтня, гривня на закритті міжбанку зміцнилася до 12,95/13,35 за долар.