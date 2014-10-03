Банк JP Morgan повідомив про найбільшу крадіжку клієнтських даних
15:08, 03 жовтня 2014Фінанси
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У результаті масованої атаки на комп'ютерні системи банку хакери отримали доступ до інформації про 76 мільйонів американських домогосподарств і 7 мільйонів компаній
Витік став одним із найбільших за всю історію таких випадків / theguardian.com
Найбільший за активами банк США JP Morgan повідомив про витік персональних даних клієнтів.
Як пише Прайм з посиланням на The Guardian, в результаті масованої атаки на комп'ютерні системи банку хакери отримали доступ до інформації про 76 мільйонів американських домогосподарств і 7 мільйонів компаній.
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Банківські дані викрадені не були, проте в руках хакерів опинилися номери телефонів, адреси, електронна пошта, імена, номери страхових свідоцтв та інша інформація про клієнтів
Витік став одним із найбільших за всю історію таких випадків.
Банк вибачився перед клієнтами і пообіцяв "взяти з цього урок".
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