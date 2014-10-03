Рубль через агресію Росії на сході України продовжує падати

Рубль торгується із втратами на торгах п'ятниці в умовах локального дефіциту валюти через західні обмеження і після завершення податкового періоду, на тлі загострення ситуації на сході України й у зв'язку з низькими нафтовими цінами, повідомляє Reuters.

Котирування розташовуються поблизу кордону плаваючого коридору ЦБ, де регулятор продає валюту в необмежених обсягах, при цьому зрушуючи коридор на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів, що вже могло відбутися як мінімум двічі з початку дня, судячи з ринкових цін.

На початку дня плаваючий коридор кошика дорівнював 35,40-44,40 рубля, опівдні вже міг становити 35,50-44,50. Останній зсув плаваючого коридору за рахунок накопичення валютних інтервенцій був проведений 2 травня, а остання зміна - його розширення до 9 рублів 19 серпня.

На 13.35 мск п'ятниці бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на торгах Московської біржі перебувала на рівні 44,46 рубля, його вартість зросла на 16 копійок. П'ятничний пік кошика становив 44,50, що поряд з абсолютним мінімумом 44,56, досягнутим 30 вересня.

Дані про зрушення коридору, якщо він мав місце, Центробанк опублікує 6 жовтня, а про п'ятничні інтервенції - 7 жовтня.

Читайте такожНафта з початку року подешевшала на 15%На 13.35 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі в 39,75 рубля, на 19 копійок вище попереднього закриття. Обсяг угод розрахунками в цій парі за три з половиною години торгів перевищив $2,2 мільярда.

Євро торгується біля позначки 50,20, дорожчаючи на 11 копійок.

У вівторок Євросоюз залишив чинними санкції проти Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України, обмеживши доступ до західних ресурсів ряду великих квазідержавних російських банків і корпорацій, зокрема нафтогазового сектору. І санкції можуть бути посилені.

При цьому до кінця року російським корпораціям і банкам необхідно заплатити $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.