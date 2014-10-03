У «Сбербанку Росії» кажуть, що не возили грошей бойовикам в Алчевськ

Дочірній банк «Сбербанка Росії» в Україні спростовує інформацію про доставку готівки з використанням інкасаторських машин фінустанови до м. Алчевськ Луганської області, який не контролюється українськими властями, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Банк нагадує, що дочірній банк «Сбербанка Росії» в Україні є українським комерційним банком і працює суворо в рамках українського законодавства.

«На виконання постанови Національного банку України від 6 серпня 2014 року №466, «Сбербанк Росії» не здійснює свою діяльність у м. Алчевськ Луганської області. Більше того, «Сбербанк Росії» не має у своєму розпорядженні власної служби інкасації», - зазначається у повідомленні банку.

Нагадаємо, за інформацією керівника громадської організації «Права справа» Дмитра Снєгирьова, 2 жовтня до Алчевська Луганської області прибули 8 машин з логотипом «Сбербанк Росії», і козаки з так званої «Козачої національної гвардії» вивантажували з автомобілів світло-зелені сумки з готівкою.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки України, «Укрпошту» і небанківські фінансові установи припинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українськими властями, про що йдеться у постанові регулятора від 6 серпня №466.

Одночасно регулятор зобов'язав свій Генеральний департамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українськими властями.

З 24 липня Нацбанк ввів надзвичайний режим роботи банківської системи у Донецькій, Луганській областях і в Криму, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення у звичайному режимі.