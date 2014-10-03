Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,15 за долар

У п'ятницю, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на закритті міжбанківського валютного ринку України підвищилися до 12,95/13,15 грн/дол. проти 12,96/13,18 грн/дол. до середини торгів, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро склали 16,22/16,47 грн/євро проти 16,38/16,64 грн/євро до середини торгів.

Котирування гривні до рубля склали 0,32/0,33 грнрубль проти 0,32/0,33 грн/рубль до середини торгів.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 жовтня, гривня до закриття міжбанку зміцнилася до 12,95/13,35 за долар.

Сьогодні, 3 жовтня, гривня відкрила міжбанк котируваннями 12,95/13,30 грн/дол.