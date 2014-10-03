У «Прайм-Банк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Прайм-Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасову адміністрацію введено строком на три місяці, до 3 січня 2015 року, тимчасовим адміністратором банку призначено Олега Рябова.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк відніс «Прайм-Банк» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з порушеннями в роботі банку з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. За інформацією НБУ, протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися заходи впливу.

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«Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій понад 10%. ЗМІ асоціюють банк із дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.