У Фіскальній службі люструють майже все керівництво - Білоус

Під дію закону про люстрацію, у разі його підписання президентом України Петром Порошенком, потрапляє 94% керівного складу Державної фіскальної служби (ДФС), повідомив під час брифінгу голова відомства Ігор Білоус.

"Ми всі в очікуванні рішення щодо закону про люстрацію, оскільки саме наш орган, як ніхто інший, потрапить під люстрацію. Я готовий сказати, що 94% керівного складу буде звільнено, якщо закон буде підписаний. Це черговий виклик для всієї податкової і митної системи", - сказав він.

За його словами, подібна ситуація стане точкою для оновлення всієї податкової системи.

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише Закон «Про очищення влади» (про люстрацію), хоча й не вважає його досконалим. Закон був прийнятий парламентом 16 вересня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав його 25 вересня.