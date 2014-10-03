Фонд гарантування вкладів фізосіб змінив керівника

За інформацією фонду, Ворушилін має значний управлінський досвід у сфері економіки та банківському секторі, зокрема на керівних посадах у банках «Аваль», «Мрія» та «Міжнародний інвестиційний банк».

За інформацією на сайті «Міжнародного інвестиційного банку», контрольний пакет його акцій належить президенту України Петру Порошенку через інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

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Як повідомляв УНІАН, Василь Пасічник обіймав посаду директора-розпорядника Фонду гарантування з 27 березня цього року.

Пасічник із 1993 року працював у НБУ, є співавтором близько 20 законопроектів, із 2009 року обіймав посаду виконавчого директора з питань банківського регулювання та нагляду НБУ, заступник голови НБУ. У 2010-2011 роках Пасічник вже обіймав посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.