Долар у Росії переписав історичний максимум - впритул наблизився до 40 рублів

Курс долара на торгах у п'ятницю знову переписав історичний максимум, який тепер становить 39,95 рубля.

Вартість бівалютного кошика протягом сесії досягала 44,49 рубля, що також є новим рекордом за всю історію торгів.

На 16.55 мск долар росте до рубля на 34 копійки і коштує 39,90 рубля. Євро знижується на 1 копійку і коштує 50,01 рубля, повідомляє Прайм.

Нові мінімуми російська валюта показала, незважаючи на підтримку з боку Банку Росії. Практично всю сесію рубль провів на мінімумах в зоні інтервенцій Центробанку. Єдина спроба вийти з неї тривала дві хвилини і виявилася невдалою.

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Ціни на нафту в першій половині дня намагалися скоректуватися вгору після вчорашнього обвалу, проте до середини торгів зниження на ринку "чорного золота" відновилося.

На 15.51 мск ф'ючерс на Brent з постачанням в жовтні дешевшає на 0,7% - до 93,34 долара за барель.