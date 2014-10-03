Ціни на золото впали до мінімуму з початку року

Ціни на золото впали в п'ятницю до мінімуму з грудня минулого року після виходу хорошої статистики США про зайнятість, повідомляє Рейтер.

Зростання числа робочих місць в США у вересні і скорочення безробіття виявилися істотно кращими за прогнози, що викликало обвал цін на золото, яке притягує гроші інвесторів у періоди ослаблення світової економіки і відштовхує - при сигналах її оздоровлення.

Індикативні спот-ціни на золото впали на 14,2 долара до $1.199,5 за унцію - мінімального значення з 30 грудня 2013 року, коли був зафіксований рівень $1.196 за унцію.