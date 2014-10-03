Нацбанк слідом за валютою обмежив продаж банківських металів

Національний банк України (НБУ) доповнив свою постанову про обмеження купівлі валюти трьома тисячами гривень, поширивши його і на банківські метали, повідомляє ZN.UA.

Відповідні зміни набирають чинності з 4 жовтня.

Таким чином, операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один робочий день можна у сумі, еквівалентній 3 тис. грн в рамках одної банківської установи.

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Крім того, НБУ обмежив видачу банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів рівнем 15 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом) в добу: досі це обмеження стосувалося тільки готівкової інвалюти.

Як повідомлялося, постановою від 22 вересня 2014 року № 591 Національний банк України обмежив продаж валюти в одні руки сумою 3 тисячі гривень на добу.