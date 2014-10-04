США позбавили Росію торговельних пільг

США виключили Росію зі списку країн, щодо яких вони застосовували знижені митні тарифи в рамках Генеральної системи преференцій, відповідну заяву президента США Барака Обами опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє РИА Новости.

"Росія досить просунулася вперед в економічному розвитку і поліпшила торговельну конкурентоспроможність, таким чином, доцільно припинити позначати Росію як країну-бенефіціара, що розвивається", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, рішення набуло чинності в п'ятницю.

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У травні Обама повідомив конгрес про майбутнє відкликання торговельних пільг щодо Росії, які діяли відповідно до Генеральної системи преференцій. Як заявляли в російському Мінекономрозвитку, це не спричинить суттєвих змін в динаміці і структурі російського експорту, але позначиться на американських компаніях, які завдяки цим пільгам могли економити на купівлі рідкісних або відсутніх на ринку США сировинних товарів.

Генеральна система преференцій США зараз діє щодо приблизно 100 країн, насамперед низки африканських, латиноамериканських, близькосхідних, балканських і пострадянських країн. З великих економік Генеральна система преференцій США застосовується щодо Індії, Індонезії та Південної Африки.

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Нагадаємо, США і ЄС не визнають приєднання Криму до Росії та звинувачують Москву у втручанні у справи України. Західні країни з березня вже кілька разів вводили санкції щодо ряду російських політиків, бізнесменів і компаній і погрожували розширити обмежувальні заходи. Останнім випадком застосування подібної практики стали вересневі санкції.