У Росії хочуть ввести штрафи за розрахунки в біткоїнах

Мінфін РФ запропонував ввести адміністративну відповідальність за використання грошових сурогатів - документ опублікований на Єдиному порталі проектів нормативно-правових актів. Його дія пошириться зокрема на віртуальні валюти, такі як біткоїни, пишуть "Ведомости".

До відповідальності можна буде залучити за операції з біткоїнами, їх емісію, а також створення і розповсюдження для емісії. Для фізичних осіб передбачено штраф від 5000 до 50 000 рублів, для юридичних - від 0,5 до 1 млн руб.

Закон передбачає заборону на випуск грошових сурогатів, нагадав представник ЦБ, але не дає визначення, що це таке. Мінфін запропонував наступне формулювання: грошові сурогати - це «об'єкти майнових прав, зокрема в електронному вигляді, що використовуються як засоби платежу та (або) обміну і безпосередньо не передбачені федеральним законом».

Центробанк ще в січні застерігав від використання віртуальних валют, але дискусія тривала: у липні заступник голови ЦБ Георгій Лунтовський заявив, що регулятор не виключає в майбутньому обігу криптовалют у Росії після створення нормативної бази: «Ми прихильники акуратного підходу до біткоїну. Спільно з Банком міжнародних розрахунків ми моніторимо цю ситуацію. Не можна відкидати цей інструмент - можливо, за ним майбутнє».

Читайте такожРубль через агресію Росії на сході України продовжує падати У Мінфіні вважають інакше. "Існують значні ризики безконтрольної емісії "альтернативних" грошей, яка при вільному перетоку з легальної валюти і назад може призвести до втрати контролю за грошовим обігом, відмивання грошей, шахрайства", - прокоментував законопроект заступник міністра Олексій Мойсеєв.

Противники криптовалют вважають, що анонімний характер операцій з ними відкриває широкі можливості для здійснення протиправної діяльності, зокрема відмивання злочинних доходів, у зв'язку з чим здійснення операцій із криптовалютами необхідно заборонити, каже старший науковий співробітник центру платіжних систем Фінансового університету Валерій Лопатін. Однак тут є певна суперечність, міркує він: якщо транзакції настільки анонімні, що їх неможливо відстежити, як передбачається контролювати виконання закону?

Мінфін і ЦБ поки не домовилися, як контролювати обіг віртуальних валют. Передбачається, що Банк Росії буде давати представлення до Россвязьнадзору про закриття відповідних сайтів і мереж, пояснював Моїсеєв.

Криптовалюти узаконені в більшості розвинених країн, зазначає Лопатін: вважається, що «сучасні технології надають адекватні можливості для контролю за криптовалютами з боку суспільства». Прихильники криптовалют, продовжує він, наполягають, що з їх допомогою можна ефективно здійснювати дешеві платежі, які не руйнують сформований ринок платіжних послуг, а доповнюють його.

Про плани використовувати біткоїни для здійснення угод оголошував платіжний сервіс інтернет-аукціону eBay - PayPal, повідомляв Bloomberg. «Ми візьмемо біткоїни в обіг. Найближчими місяцями ми дозволимо учасникам торгового майданчика приймати віртуальну валюту», - заявив місяць тому керівник платіжного оператора Braintree (підрозділ eBay, входить у блок PayPal) Білл Реді. Зараз згідно з правилами eBay криптовалюти до оплати не приймаються. Вводити біткоїни в Росії компанія не планувала, сказав представник російського підрозділу eBay.