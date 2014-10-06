Рубль через санкції й нафту вперше в історії упав до 40 за долар

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск понеділка додав 5 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 40,01 рубля, вперше в історії перевищивши 40 рублів, повідомляє ТАСС.

Курс євро збільшився до рубля на 19 копійок до 50,12 рубля. При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 12 копійок і досягла рівня 44,56 рубля.

Банк Росії 3 жовтня зрушив угору на 10 копійок кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), випливає з матеріалів регулятора.

Читайте такожДерждума РФ з держбюджету хоче відшкодовувати мільярдерам збиток від санкційМинулого тижня долар обновив історичний максимум. Увечері 3 жовтня курс долара на Московській біржі зріс майже на 40 коп. і досяг 39,95 руб., установивши новий історичний максимум. При цьому курс євро знизився на 9 копійок, до 50,00 руб., а вартість бівалютної корзини зросла на 15 копійок, до 44,45 руб.

Аналітики зазначають, що основний тиск на рубль зараз чиниться від цін на нафту, які знаходяться на річних мінімумах, а також від геополітичних ризиків. Розмови про можливість введення ЄС нових санкцій при погіршенні ситуації в Україні не грають на руку рублю, незважаючи на перспективу втручання ЦБ.