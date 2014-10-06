Міжбанк відкрився гривнею по 13,15 за долар
10:35, 06 жовтня 2014Фінанси
0
Курс національної валюти залишається з п'ятниці на незмінному рівні.
Гривня на міжбанку помітно зміцнилася / Фото УНІАН
У понеділок, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на відкритті міжбанківського валютного ринку України становили 12,95/13,15, повідомляє УкрДилінг.
Котирування гривні до євро на відкритті сьогоднішніх торгів становили 16,22/16,47.
Котирування гривні до рубля на відкритті міжбанку становили 0,32/0,32.
Читайте такожНацбанк продав на валютному аукціоні $200 млн по 12,90 грнЯк повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на закриття міжбанківського валютного ринку України підвищилися до 12,95/13,15 проти 12,96/13,18 на середину торгів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter