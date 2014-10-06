Конфлікт в Україні спровокує зростання цін у всій Східній Європі - МВФ

Безперервні військові дії на сході України є значним геополітичним ризиком, здатним спровокувати подальше зростання цін і посилити фінансові дисбаланси у всьому регіоні, заявила у своєму виступі в університеті Джорджтауна директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

«Разом із фінансовими «хмарами», ми стикаємося з великими геополітичними ризиками. У цьому сенсі подальша ескалація конфлікту в Україні може спровокувати зростання споживчих цін, дисбаланси на фінансових ринках і в торгівлі, - цитує Лагард офіційний сайт МВФ. – Ці ризики, крім іншого, несуть ще й великі проблеми для пересічних громадян. Ми не можемо це ігнорувати».

Раніше в МВФ спрогнозували, що у разі продовження військових дій на сході України падіння економіки країни перевищить 7% за підсумками року, а рецесія поглибиться і зажадає нових фінансових вливань. У 2015 році падіння економіки, на думку МВФ, становитиме 4,25%.

Читайте такожМісія ООН, Світового банку та ЄС завершила оцінювання потреб у відновленні ДонбасуЗа розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин із Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол.

У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували в МВФ.