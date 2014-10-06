Нацбанк прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 8,3%

Національний банк України прогнозує падіння ВВП країни за підсумками поточного року на 8,3%.

Про це в ході круглого столу журналістам повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Реальний ВВП нашої країни досі не досяг рівня, на якому він був у 2008 році. Тобто країна перебувала в рецесії всі ці 6 років. Сьогодні прогноз НБУ зростання ВВП - це мінус 8,3%", - сказала вона.

Читайте такожПорошенко обіцяє збільшення ВВП на душу населення в 4 рази - до $16 тис.За словами голови НБУ, консенсус-прогноз більшості світових експертів передбачає, що падіння економіки України становитиме від 9 до 10%, і прогноз МВФ щодо падіння ВВП на 6%, швидше за все, наприкінці жовтня буде переглянуто.

Гонтарева підкреслила, що падіння економіки є прямим наслідком політики фіксованого курсу колишньої влади.

«Що нам дав курс 8? На початок цього року реальний ВВП досі не досягнув рівня 2008 року, тобто глобально країна перебувала в рецесії 6 років. У нас в країні за останні 2 року колишнє керівництво НБУ витратило на підтримку стабільного курсу 22 млрд дол. валютних резервів, з яких 4 млрд, – тільки за січень-лютий. Цим і було створено дисбаланси. Тому щодо того, що має бути ринковий курс, а не фіксований, здається, не повинно бути ні в кого сумнівів», - сказала вона.

Водночас, Гонтарева зазначила, що не можна розглядати Національний банк як курсоутворюючий інструмент.

«Національний банк - це організація, яка відповідає за цінову стабільність. Якщо наша економіка з якихось причин перестане працювати, то що б ви не хотіли від Національного банку, він не справиться із завданням стабілізації всієї країни лише шляхом емісії або стискання гривнєвої маси. Тому що Національний банк є регулятором банківської системи, а не експортером чи імпортеро м, він не робить країні платіжний баланс», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив прогнозні показники економічного розвитку України на 2015-2017 роки за двома сценаріями. Перший передбачає незначне зростання ВВП вже в 2015 році – на 0,3%, другий – на 2%. Інфляція в річному вираженні, за прогнозом, у 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від сценарію розвитку.

Рада Національного банку України затвердила грошово-кредитну політику на 2015 рік, що передбачає зростання реального ВВП у 2015 році на 1% при річній інфляції близько 9%.

За даними Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.

Нагадаємо, Всесвітній банк 2 жовтня в четвертий раз з початку року погіршив прогноз для економіки України, чекаючи падіння ВВП країни на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році. Своє рішення банк пояснює конфліктом на сході України, який руйнує господарську діяльність, перешкоджає стягненню податків, справляє негативний вплив на експорт і знижує довіру інвесторів.

Міжнародний валютний фонд у липні прогнозував падіння реального ВВП України в 2014 році на 6,5%.