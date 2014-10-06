Нацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі

Національний банк України очікує зміцнення курсу гривні після стабілізації ситуації на сході країни до 11,70 грн/дол.

Про це в ході круглого столу журналістам повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

Вона нагадала, що в країні відбуваються військові дії, тому в рамках «економіки воєнного часу» виник індикативний курс на рівні 12,95 грн/дол., про який домовилися банкіри і керівництво держави з метою стабілізувати ситуацію на ринку і зупинити панічне скуповування валюти населенням .

«Що відбувалося наприкінці серпня - на початку вересня? Військові дії перетворилися на реальне руйнування нашої економіки на Донбасі. В окупованому регіоні перебуває 10% ВВП і 15% промислового виробництва країни... Якщо не працює Алчевський металургійний завод, то це відбувається не через те, що йому не вистачає переваг нашого валютного курсу», - сказав Гонтарева.

Голова НБУ повідомила про майбутню зустріч з головою Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, в ході якої обговорюватиметься питання відновлення промислового потенціалу України.

«Тільки-но ми його (потенціал) відновимо, ми з вами однозначно вже можемо говорити не про курс 12,95 (грн/дол.), а знову будемо думати про курс щонайменше 11,70 грн/дол. Але для цього нам потрібен час, і банкіри це добре розуміють», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол.

Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються на рівні близько 12,95/13,40 грн/дол.

Нацбанк щодня розміщує інформацію про індикативні курси гривні до іноземних валют, щоб банки могли використовувати цей курс як орієнтир для здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Нагадаємо, що курс гривні на міжбанківському ринку до останнього часу вирізнявся підвищеною волатильністю. Так, 24 вересня на відкритті міжбанку долар подорожчав до 14,95 грн. Однак на закриття торгів цього дня українська валюта сильно зміцнилася - до обіцяного Нацбанком рівня 12,95.

Читайте такожНацбанк прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 8,3% Наступного, 25 вересня, гривня на міжбанку знову різко впала - до 13,40 за долар. На такому рівні гривня протрималася ще три дні, після чого почала різко посилювати позиції. В результаті на сьогоднішній день курс гривні на міжбанку становить уже 13,15 за долар.