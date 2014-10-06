Гонтарева летить до Вашингтона на переговори з МВФ і Світовим банком

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в середу вирушає до Вашингтона для участі в переговорах з питання співпраці України з Міжнародним валютним фоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гонтарева повідомила під час круглого столу в Києві.

За словами голови НБУ, під час візиту вона має намір взяти участь в осінніх щорічних зустрічах МВФ і Світового банку 10-12 жовтня у Вашингтоні, а також зустрітися з главою МВФ Крістін Лагард.

«У середу я вилітаю до Вашингтона, де у мене буде зустріч з Крістін Лагард. І говорити ми будемо саме про те, як нам допомогти усунути наші дисбаланси. Аби ми за півроку змогли відновити наш промисловий потенціал», - сказала голова НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна чекає перегляду програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом наприкінці жовтня.

В цілому з початку року Україна одержала від МВФ близько 4,5 млрд доларів кредитних коштів у рамках виконання дворічної програми співпраці обсягом 17 млрд дол. За лінією Світового банку Україна одержала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсягу 3,5 млрд дол.

Чергова місія МВФ приїде до Києва в листопаді і проведе об'єднаний огляд розвитку економіки країни, результати якого будуть представлені на засіданні ради директорів Фонду наприкінці 2014 року - початку 2015 року. За результатами засідання ради можна чекати рішення про виділення Україні наступного кредитного траншу в рамках дворічної програми співпраці з Україною загальним обсягом 17 млрд дол.