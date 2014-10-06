Україна оприлюднила список російських товарів, які можуть потрапити під санкції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на обмеження імпорту української продукції на російському ринку запропонувало вилучити з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією низку товарів і товарних груп, включаючи продукти харчування, алкоголь, тютюн, мінеральні добрива, гуму і гумові вироби, трикотаж, текстиль і текстильні вироби, парфумерну продукцію, скло і ряд інших товарів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку, розміщеному на сайті міністерства.

Читайте такожЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС ШвеціїЗагальний перелік включає 94 позиції і є неостаточним, оскільки виноситься на обговорення громадськості.

Раніше в Міністерстві економічного розвитку відзначали, що подібні переліки готуються для обговорення і будуть прийняті одразу ж, у відповідь на недружні торгові дії російської сторони.