Гривня продовжує триматися на позначці 13,15 за долар

У понеділок, 6 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 12,9550/13,1500 грн/дол. проти 12,9633/13,1500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,2790/16,5150 грн/євро проти 16,2734/16,4966 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3253/0,3302 грн/рубль проти 0,3243/0,3289 грн/рубль, на 12:00.

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