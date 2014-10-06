Мінфін проштовхує корупційні схеми з акцизами - експерт

Про це заявив політолог Кость Бондаренко, пише Обозреватель. До таких, за словами політолога, належить ініціатива Мінфіну про нібито здешевлення вартості акцизних марок. Міністр фінансів Олександр Шлапак виступив з ініціативою здешевити марку на 7 копійок (замість нинішніх 27 коштуватиме 20 копійок). Аргумент: економія дозволить звільнити величезні державні кошти.

«Тепер уявімо собі пляшку алкоголю вартістю 100 гривень. Істотно впливає на його ціну акцизна марка у 27 копійок? Лише 27 копійок коштує впевненість, що ви купуєте справжню, сертифіковану продукцію, з якої сплачено всі податки», - зазначає Бондаренко.

Як стверджує експерт, 7 копійок коштує ключовий захисний елемент марки, який неможливо підробити. Адже акцизні марки виключно з голографічним захистом «підприємці» друкували в країнах третього світу, і клеїли на контрабанду та контрафактну продукції, і сміливо реалізовували свій товар у торгових мережах. Адже встановити різницю було неможливо.

«Якщо зараз піти на вимоги уряду і здешевити марку (а насправді йдеться про намір зменшити рівень захисту), то безперешкодний потік контрабандної та підробленого товару - алкоголь, тютюн - надійде на наш ринок, становлячи загрозу для життя людей і для економіки країни. Більш того, тепер після зміни марок контрабанду і контрафакт знову можна буде продавати в торгових мережах, оскільки відрізнити його від легальної продукції буле практично неможливо.

Крім того, український бюджет недорахується кілька мільярдів гривень», - пише Бондаренко.

«Навіть кілька відсотків "комісійних" для чиновника, який пролобіює дану постанову, обертаються можливістю збагачення на кілька поколінь вперед. А тепер уявіть собі, що цей чиновник пролобіював не тільки цю схему, але і відстоює інтереси структури, яка, наприклад, буде постачати голографічний фольгу для друку акцизних марок нового зразка. Це постійний процес - і комісійні за послугу також будуть постійними», - зазначив політолог.

У той же час Бондаренко уточнює, що найчастіше подібні "ґешефти" провертаються на рівні заступників міністра. Але рупором цього процесу виступає саме міністр фінансів Олександр Шлапак.

На тлі цього скандалу знову проявляється скандально відома фірма ЄДАПС. Саме її найчастіше згадують, говорячи про "вітчизняного виробника" голографічної фольги.

«Я пам'ятаю, як кілька років тому в середовищі регіоналів обурювалися апетитами та схемами, які пропонував ЄДАПС при друку паспортів та інших документів. Схеми, які пропонувалися тоді ЄДАПС, викликали не просто подив - через них гальмувався наш процес євроінтеграції. Змінюються часи і президенти. Ющенко змінив Янукович, Януковича - Порошенко. Незмінними залишаються корупційні схеми і окремі структури, які однаково успішно лобіюють свої інтереси будь-якого режиму», - резюмував Бондаренко.