Інфляція в Україні прискорилася до 17,5%

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, в річному вираженні (проти вересня 2013 року) інфляція прискорилася до 17,5% з 14,2%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція у вересні прискорилася до 16,2% з 12,9%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, у вересні проти серпня найбільше подорожчали яйця – на 13,5% (проти вересня 2013 року – на 21%), взуття – на 8,8% (5,3%), одяг – на 7,4% (4%), фрукти – на 5,2% (53,9%), каналізація – на 5,3% (68,8%), паливо і масла – на 4,8% (56%), м'ясо – на 3,8% (19,1%), хліб – на 3,6% (18,6%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на залізничний транспорт – на 1,7% (проти вересня 2013 – зростання на 20%), овочі – на 0,3% (зростання на 16,2%).

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні порівняно з липнем 2014 року прискорилася до 0,8% з 0,4%, зафіксованих у липні порівняно з червнем

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.