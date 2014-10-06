Страховій групі «ТАС» за порушення призупинили кілька ліцензій

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг з 2 жовтня призупинила дію кількох ліцензій страхової групи «ТАС» за порушення законодавства у сфері фінансових послуг, повідомила прес-служба комісії.

Згідно з повідомленням, тимчасово припинені ліцензії компанії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я).

"Нацкомфінпослуг вимагає від компанії виконання своїх зобов'язань за укладеними договорами зі споживачами фінансових послуг за видами фінансових послуг, на право здійснення яких вони видані, а також припинити порушення, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії", - зазначено в повідомленні.

Довідка УНІАН. Страхова група «ТАС» працює на ринку України з 1998 року. Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного клубу страхових виплат України, Українського союзу промисловців і підприємців, Бюро кредитних історій.

Основним власником компанії є Сергій Тігіпко через компанію «Т.А.С. Оверсіз Інвестментс Лімітед» (Кіпр, 99,7222% акцій).