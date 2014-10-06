З початку року українці забрали з банків 110 млрд гривень депозитів

Відтік депозитів із українських банків з початку цього року становив 110 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час круглого столу.

«На сьогодні відтік депозитів у системі - 110 млрд грн», - сказала вона.

Голова НБУ відзначила, що банки, які зазнають відтоку депозитів, можуть розраховувати на підтримку Нацбанку.

За словами Гонтаревої, простежується чітка залежність між відтоком депозитів і падінням курсу гривні.

«Національний банк тому і ввів на сьогодні ті обмеження, які не подобаються нікому, ввів адміністративні заходи лише з бажанням стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Не тому, що це добре чи погано, а тому, що це шлях до стабілізації», - пояснила вона.

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Як повідомляв УНІАН,загальний обсяг депозитів в українських банках в серпні 2014 року в національній валюті зріс на 0,7% і становив 380,7 млрд грн, в іноземній валюті - знизився на 3,3% і становив 22 млрд дол.

З початку року, за січень-серпень, загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 9,9% в гривні й на 28,6% в іноземній валюті.

Середня ставка за депозитами в серпні порівняно з липнем знизилася в національній валюті до 10,66% з 11,68%, в іноземній валюті – до 6,18% з 6,51%.