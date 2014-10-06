Нацбанк повідомив дати продажу нових партій долара
Національний банк України проведе 9 і 10 жовтня інтервенції з продажу іноземної валюти за гривні на 300 млн дол.
Про це повідомив регулятор у листі комерційним банкам, текст якого має УНІАН.
«Національний банк України доводить до вашого відома про проведення інтервенцій за єдиним курсом продажу іноземної валюти за гривні:
9 жовтня - для підтримки кас банків, до 100 млн дол. США;
10 жовтня - для задоволення потреб клієнтів банків, до 200 млн дол. США», - йдеться в листі.
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Як повідомляв УНІАН, у вересні регулятор відновив практику проведення валютних аукціонів вперше з 2010 року. Аукціони проходять за голландською системою, що передбачає старт торгів з найбільших значень.
Нагадаємо, що керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожче 12,95 грн/дол.