Нацбанк повідомив дати продажу нових партій долара

Про це повідомив регулятор у листі комерційним банкам, текст якого має УНІАН.

«Національний банк України доводить до вашого відома про проведення інтервенцій за єдиним курсом продажу іноземної валюти за гривні:

9 жовтня - для підтримки кас банків, до 100 млн дол. США;

10 жовтня - для задоволення потреб клієнтів банків, до 200 млн дол. США», - йдеться в листі.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні регулятор відновив практику проведення валютних аукціонів вперше з 2010 року. Аукціони проходять за голландською системою, що передбачає старт торгів з найбільших значень.

Нагадаємо, що керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожче 12,95 грн/дол.