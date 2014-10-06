Глава НБУ пропонує почати стабілізацію гривні з реформування «Нафтогазу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гонтарева сказала в ході круглого столу в Києві.

«Якщо сьогодні зупиниться економіка, і ви підете до Нацбанку з вимогою стабілізувати ситуацію, то я хочу, щоб кожен у нашій країні зрозумів - це просто нонсенс», - сказала Гонтарева. За її словами, треба чітко розуміти, хто і за що відповідає в країні.

«Ми як Національний банк продаємо валюту, дорогоцінну валюту, НАК «Нафтогаз». Проблема НАК «Нафтогаз» виникла не сьогодні. Це накопичені дисбаланси за 23 роки нашого життя. Якщо Національний банк намагається вирішити питання курсоутворення, то наш найбільший імпортер - це НАК «Нафтогаз». Тому розпочнімо з глобальних економічних причин наші реформи. Я повністю підтримую, що ми повинні розпочати реформування з того ж НАК «Нафтогаз»», - додала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк протягом останнього тижня серпня двічі оновлював історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара США, в тому числі 22 серпня встановив курс на рівні 13,365434 грн/дол.

На думку ряду експертів, тиск на валютний ринок може чинити докапіталізація НАК «Нафтогаз України» урядом на 42 млрд грн, яка була здійснена в серпні цього року, і купівля валюти на ринку за ці кошти для розрахунків за газ.

Нагадаємо, ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк неодноразово наголошували на важливості проведення реформування енергетичного сектора країни.