Американські експерти допоможуть Україні підготуватися до зими

Про це заявив міністр енергетики США Ернест Моніс під час виступу в нью-йоркській Раді з міжнародних відносин, передає ИТАР-ТАСС.

"Що стосується того, що ми робимо прямо зараз з країнами "сімки" і Євросоюзом, то ми направили в Україну групу під нашим керівництвом. В першу чергу ми розглядаємо термінові питання, зокрема, що стосуються цієї зими. Йдеться про те, що пов'язано з порушеннями поставок енергії, гуманітарними проблемами, які можуть виникнути", - сказав Моніс

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Американський міністр також підкреслив, що план дій має надати Україна.

"Ми намагаємося допомогти Україні, але план дій повинен бути їхній власний, а не наш". Він пояснив, що до групи, якапрацює в Україні, зокрема, входять експерти з американських урядових структур, а також представники Канади і Великобританії.

"Вони намагаються зрозуміти, як йдуть справи на місцях. Ситуація, на жаль, складна. Навіть якщо цієї зими газ з Росії буде надходити безперешкодно, інфраструктура настільки пошкоджена, що здійснювати енергопостачання якісно все одно буде складно", - підкреслив Моніс.

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Міністр також зазначив, що "США разом з друзями і союзниками розробляють план зміцнення енергетичної безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі". Водночас Моніс підкреслив, що США не зможуть в найближчі роки здійснювати експорт значних обсягів природного газу в Україну.

"Насправді, експорт природного газу (з США - ред.) розпочнеться не раніше як наприкінці 2015 року або навіть початку 2016... Так що тут немає можливості для швидкого вирішення", - констатував Моніс.