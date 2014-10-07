США зняли санкції з турецької "дочки" Сбербанку Росії

Міністерство фінансів США вивело турецький DenizBank (входить у групу Сбербанку Росії) з-під дії санкцій, викликаних кризою в Україні, повідомляє Прайм.

Згідно з повідомленням, поширеним профільним підрозділом Мінфіну - управлінням з контролю за іноземними активами, щодо DenizBank та інших структур, які належать йому наполовину або більше, припиняється дія президентського санкційного указу від 20 березня.

Рішення оформлено у вигляді "генеральної ліцензії номер 3". При цьому дія ліцензії не поширюється на угоди з іншими організаціями та особами, які перебувають під дією американських санкцій.

У вересні 2012 року Сбербанк Росії придбав 99,85% акцій банку DenizBank, який тепер входить в групу Сбербанку.

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Як повідомляв УНІАН, з березня 2014 року щодо Росії було введено кілька пакетів санкцій, спочатку точкових, спрямованих проти окремих осіб, а потім і ширших, які зачіпають цілі сектори економіки.

Під санкції ЄС і США потрапили російські держбанки - Сбербанк, Зовнішекономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк і ВТБ.

12 вересня Євросоюзом був введений новий пакет санкцій проти РФ, куди ввійшли три паливно-енергетичні компаній Росії - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів та участь в організації випусків таких паперів. Також були прийняті обмеження на надання позик та інвестиційних послуг для п'яти російських банків - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ та Россельхозбанку.