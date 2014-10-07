У Росії банки змусять працювати через Національну систему платіжних карт

Законопроект, який зобов'язує банки, що випускають карти Visa і MasterCard, працювати через Національну систему платіжних карт (НСПК), яку саме створюють, внесений до Держдуми, пише у вівторок газета "Ведомости".

Авторами документа виступили депутати-єдинороси Руслан Тихонов і Марина Мукабенова.

"НСПК буде операційним і платіжно-кліринговим центром, банки та міжнародні платіжні системи (МПС) повинні взаємодіяти тільки з НСПК - нам необхідно розуміти, які процеси відбуваються на території Росії. У деяких країнах Visa і MasterCard вже працюють за такою схемою, наприклад в Туреччині", - пояснила Мукабенова.

Крім того, законопроект дає Visa і MasterCard відстрочку до 31 березня по внесенню в ЦБ страхового депозиту - 25% від середньоденного обігу за попередній квартал, обов'язкового для платіжних систем, що "не є системно значущими".

Зараз закон про НПС зобов'язує системи формувати депозити з 31 жовтня. Ці внески, за задумом законодавців повинні стати запорукою безперебійної роботи МПС в Росії. Системи просто не встигнуть переключити внутрішньоросійські транзакції на місцевого партнера, пояснював необхідність відстрочки директор департаменту карткового бізнесу великого банку.

Питання забезпечення безперебійності внутрішньоросійських операцій з банківськими картами постало після того, як міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard, реагуючи на санкції США проти банку "Росія", а також власників СМП Банку, перестали проводити операції клієнтів обох банків.

У зв'язку з цим влада Росії поставили завдання організувати міжхостові з'єднання між усіма банками країни, завдяки чому всі випущені в Росії карти будуть прийматися у всіх банкоматах та POS-терміналах всередині країни. Крім того, зараз у країні створюється національна система платіжних карт. Її оператором буде нове ВАТ, яке буде контролювати ЦБ РФ.