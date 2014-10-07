Гривня відкрила міжбанк на позначці 13,15 за долар

У вівторок, 7 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до відкриття торгів встановилися на рівні 12,9633/13,1500 грн/дол. проти 12,9550/13,1500 грн/дол. на закриття вчорашніх торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до відкриття торгів встановилися на рівні 16,4112/16,6492 грн/євро проти 16,2790/16,5150 грн/євро на закриття вчорашніх торгів.

Читайте такожНацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі

Щодо російського рубля котирування гривні до відкриття торгів встановилися на рівні 0,3261/0,3311 грн/рубль проти 0,3253/0,3302 грн/рубль на закриття вчорашніх торгів.