У Путіна хочуть ввести податок на вивіз капіталу

Радник президента РФ Сергій Глазьєв вважає можливим введення обмежень на вивезення капіталу з Росії або введення податку на вивіз капіталу, повідомляє Прайм.

"Ніхто нам не заважає ввести обмеження на вивіз капіталу, якщо ми побачимо витік капіталу в нелегальних формах з ухиленням від податків, або послідувати також прикладом багатьох країн, які ввели податок на вивіз капіталу для того, щоб створити необхідний бар'єр для перетоку капіталів за кордон, і таким чином убезпечити нашу фінансову систему від валютних спекуляцій", - сказав Глазьєв на Національному конгресі "Модернізація промисловості Росії: пріоритети розвитку".

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За його словами, витік капіталу з Росії сьогодні "зашкалює за всі мислимі межі". Він відзначив необхідність підвищення ефективності банківського і валютного контролю та регулювання.

"Ніхто нам не заважає, крім власної некомпетентності, методами банківського контролю і нагляду, валютного регулювання припиняти сумнівні операції, через які підуть з країни цього року понад 80 млрд доларів", - підкреслив він.