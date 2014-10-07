Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,11 за долар

У вівторок, 7 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів підвищилися до 12,9500/13,1100 грн/дол. проти 12,9633/13,1500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до середини торгів підвищилися до 16,3600/16,5343 грн/євро проти 16,4112/16,6492 грн/євро на відкритті торгів.

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Щодо російського рубля котирування гривні до середини торгів підвищилися до 0,3247/0,3288 грн/рубль проти 0,3261/0,3311 грн/рубль на відкритті торгів.