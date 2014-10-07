Базова інфляція в Україні прискорилася до 14%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 2,7% із 1,2%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у вересні 2014 року проти вересня 2013 року базова інфляція прискорилася до 14,1% із 11,2%, зафіксованих місяцем раніше.

Із початку року, проти грудня 2013 року, базова інфляція у вересні прискорилася до 13,7% із 10,7%, зафіксованих місяцем раніше.

За січень-вересень 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року базова інфляція прискорилася до 6,5% із 5,6%, зафіксованих у січні-серпні.

Нагадаємо, що базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого й сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні порівняно із серпнем, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, прискорилася до 2,9%, проти вересня 2013 року - до 17,5%. Із початку року, до грудня 2013 року, інфляція у вересні прискорилася до 16,2%.