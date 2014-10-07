Фонду гарантування потрібно 10 мільярдів для виплат вкладникам банків, які ліквідуються

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб необхідно не менш як 10 млрд грн для виплати відшкодувань вкладникам банків, які ліквідуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак під час виступу у Верховній Раді.

Міністр зазначив, що необхідно шукати джерела наповнення Фонду гарантування вкладів.

«На сьогодні процедуру ліквідації проходять 13 банків, і до кінця року таких банків буде більше. Але навіть для цих 13 банків, щоб виплатити по 200 тис. грн, потрібна сума у 10 млрд грн. На рахунку фонду немає нічого. Якщо НБУ видасть позику, яку він може видати згідно із законом, там буде 5 млрд грн», - сказав Шлапак.

Також він зазначив, що вклади до 200 тис. грн мають 98% українців. «Ми говоримо про найбіднішу публіку, яка сьогодні не може одержати свої вклади», - підкреслив Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможним 23 банки, включаючи «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Захидінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

На підставі цих рішень НБУ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в 22 банки, зокрема, стосовно 11 банків здійснюється процедура ліквідації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2014 рік, що дозволяють Кабінету міністрів здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад раніше встановлені обсяги в обмін на векселі Фонду гарантування вкладів для поповнення ресурсів фонду.

Водночас, парламент не підтримав зміни до законодавства, що передбачають надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб права видавати звичайні векселі, на які розповсюджуватимуться загальні вимоги вексельного законодавства. Парламентарії вирішили повернутися до ухвалення рішення з даного питання на наступному засіданні 14 жовтня.