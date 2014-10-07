Рада провалила виділення Фонду гарантування грошей із бюджету

Верховна Рада не підтримала проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (№ 5049).

Як передає кореспондент УНІАН, водночас парламент вирішив повернутися до ухвалення рішення з даного питання на наступному засіданні - 14 жовтня.

За даний законопроект було декілька голосувань, але при жодному з них не було необхідних 226 голосів.

Законопроектом передбачено скоригувати норми Закону “Про обіг векселів в Україні”. Заплановано надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб право видавати звичайні векселі, на які будуть поширюватись загальні вимоги вексельного законодавства.

У пояснювальній записці йдеться, що впродовж 2013-2014 років банківська система зіткнулася із значними складнощами, пов’язаними, зокрема із зниженням реального ВВП, падінням промислового виробництва, незбалансованістю державних фінансів, падінням доходів населення. «На низькому рівні також залишається як попит на кредити, так і рентабельність банківського бізнесу. Як наслідок, багато банків на сьогодні потребують залучення додаткових ресурсів, а окремі з них визнані неплатоспроможними та знаходяться в стадії ліквідації. Така ситуація призвела до збільшення фінансового навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, значних витрат його коштів, що зумовлює необхідність термінового пошуку додаткових фінансових ресурсів для формування коштів фонду», - йдеться у записці.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні після декількох нерезультативних спроб парламент ухвалив Закон “Про внесення зміни до ст. 23-1 Закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік” (щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)”.

Міністр фінансів Олександр Шлапак і народні депутати неодноразово наголошували на тому, що ці два проекти є взаємопов'язаними, тому мають бути ухвалені обидва. Тому ВР вирішила 14 жовтня ще раз повернутися до голосування за законопроект № 5049.