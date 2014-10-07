Золотовалютні резерви НБУ зросли до $16,2 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 жовтня 2014 року становили 16,200 млрд дол., що на 1,71%, або на 272 млн дол., більше показника на 1 вересня в 15,928 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку цього року резерви скоротилися на 20,42%, або на 4,216 млрд дол.

На 1 жовтня резерви в іноземній валюті становили 14,630 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 1,11 млн дол., золото – 1,569 млрд дол.

Читайте такожРосія через санкції вже цього року втратить 15% золотовалютних резервів - FitchЯк повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в серпні знизилися на 142 млн дол., або на 0,9%, а з початку року резерви знизилися на 4,488 млрд дол., або на 21,9% до 15,928 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку й ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Водночас регулятор підтримує ліквідність банківської системи й посилив заходи до валютних спекулянтів.