Російський рубль після невеликої перерви знову почав падати

Рубль у вівторок удень поновив зниження після короткої паузи, пов'язаної з обов'язковою фіксацією прибутку у "довгому" доларі.

Поточне відновлення валюти США на світових ринках і перманентний внутрішній попит на неї знову вивели бівалютний кошик до верхньої межі плаваючого коридору ЦБ, де регулятор проводить необмежені інтервенції, повідомляє Reuters.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 15.15 мск перебував на рівні 44,62 рубля, що на 14 копійок вище від закриття понеділка, раніше був досягнутий абсолютний максимум 44,64.

Таким чином, ЦБ міг уп'яте з минулої п'ятниці провести зрушення валютного коридору на 5 копійок, до значень 3 4,65-44,65 рубля.

Регулятор продає на верхній межі плаваючого коридору валюту в необмежених обсягах, але при цьому зрушує коридор на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів.

"Судячи з котирувань, коридор був зрушений, до цього призвело відновлення купівлі валюти в Центробанку. Локальний попит на валюту зараз постійний, проте вчора у руслі світових тенденцій продавався долар, і у нас також були його продажі після зростання на позначку 40 рублів, але поступово це все викупилося, і ринок знову прийшов у ЦБ", - сказав Ігор Акіньшин з "Альфа-банку".

"Наші внутрішні проблеми наклалися на зовнішні тенденції - поки долар США продовжують купувати проти всіх валют, поки розвиваються валюти під тиском, позитивної динаміки чекати не доводиться", - вважає він.

Читайте такожЦіни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівняДо кінця року російським корпораціям і банкам необхідно заплатити $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.

Через це для багатьох учасників ринку купівля валюти в ЦБ та інші операції з регулятором, такі як валютні свопи, а також можливе введення Центробанком валютного РЕПО, виступають найважливішими джерелами валютного фондування з тим чи іншим ступенем доступності.

На 15.00 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі в 39,95 рубля, на 22 копійки вище попереднього закриття.

Євро на цей час оцінювався в 50,33, на 5 копійок вище п'ятничного закриття.

Негативним для рубля фактором залишаються ціни на нафту. Північноморська суміш Brent зараз поблизу мінімальних з червня 2012 року значень, поточні котирування - $92,29 за барель,що на півдолара нижче вчорашнього закриття. Усього з початку року нафта марки Brent впала на 17 відсотків.