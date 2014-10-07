Комісія визначила умови конкурсу на довгоочікуваний 3G-зв'язок в Україні

Рішення прийнято на засіданні комісії 7 жовтня. Так, НКРЗІ схвалила четверту редакцію проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування", якою передбачено внесення змін у нормативно-правове поле з метою створення умов для впровадження сучасних радіотехнологій на ринку телекомунікацій.

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Схвалений НКРЗІ проект документа передбачає можливість видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом за умови спільного використання загальними та спеціальними користувачами і створює механізм залучення і використання позабюджетних коштів, які надійдуть на рахунки спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу для здійснення заходів конверсії.

Крім того, доопрацьованим проектом постанови передбачено, що НКРЗ повинна забезпечити конкурентний спосіб надання в користування смуг радіочастот 1920-1935 / 2110-2125, 1950-1965 / 2140-2155, 1965-1980 / 2155-2170 МГц (три лота одночасно), з яким переможцями тендеру будуть визначатися учасники, які виконали всі умови та які запропонували найвищу ціну за відповідну смугу за результатами торгів "з голосу", коли учасники голосом по черзі пропонують ціну за лот.

Комісії також доручено розробити та затвердити умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000 (UMTS)" у смугах вище згаданих радіочастот, у яких буде встановлено: зобов'язання переможців тендеру будуть фінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані з конверсією радіочастотного ресурсу України, додатково до вартості ліцензій; мінімальну вартість кожного лота згідно з методикою розрахунку, за якої така вартість визначається з урахуванням вартості за 1 МГц радіочастотного спектра на одного жителя України на рівні середньозваженої вартості продажу такого радіочастотного спектру в Латвії, Туреччини, Словаччини, Румунії, Чехії, Польщі, Греції за вирахуванням витрат, пов'язаних з конверсією радіочастотного ресурсу України, що становить 2,443 млрд грн.

Згідно з документом, Генштабу Збройних Сил, Міністерству внутрішніх справ разом з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформаціїнеобхідно визначити у двомісячний термін характеристики радіоелектронних засобів, які будуть застосовуватися для проведення конверсії. Після виконання цього завдання, у двомісячний термін відомства за участю НКРЗ повинні визначити методику проведення розрахунків електромагнітної сумісності та норм частотно-територіального рознесення радіоелектронних засобів у вищезазначених смугах радіочастот, що підлягають конверсії, а також у смугах радіочастот, які плануються для застосування за результатами конверсії.

Постановою також рекомендовано НКРЗІ разом з Антимонопольним комітетом України, Держслужба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Мін'юстом у встановленому порядку внести зміни до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Реалізація доопрацьованої постанови дозволить збільшити надходження до державного бюджету України на суму понад 7329 млн грн. і надає можливість фінансування конверсії всього діапазону радіочастот, яка визначається трьома ліцензіями, переможцями конкурсу (додатково до сплати вартості ліцензій) шляхом перерахування коштів до спеціального фонду державного бюджету в сумі 1,601 млрд грн. Крім того, впровадження документа забезпечить механізм запровадження сучасного стандарту зв'язку, що дозволить прискорити темпи зростання телекомунікаційного ринку, сформувати істотні підстави для нових інвестицій, створення нових робочих місць, збільшення податків, поліпшення якості послуг доступу до швидкісного Інтернету.

Раніше Адміністрація президента розкритикувала уряд за зволікання з постановою по оголошенню конкурсу на впровадження 3G.

9 липня Президент України Петро Порошенко пообіцяв запровадити в Україні 3G і 4G-технології найближчим часом. За його словами, це повинно дати поштовх економічному розвитку країни. Повідомлення про зацікавленість в отриманні нової ліцензії подали п'ять українських операторів - Київстар, МТС, Астеліт, Укртелеком і Інтертелеком.

5 вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд має намір не допустити монополізації ринку 3G-зв'язку компаніями з російським капіталом і в рамках продажу ліцензій на таку зв'язок буде намагатися провести відкритий конкурс з участю європейських компаній.